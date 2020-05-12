Сорокалетним работникам хотят дать выходной под диспансеризацию

Анастасия Иванова

Работникам предприятий и организаций в возрасте от 40 лет и старше предлагают выделять ежегодно один дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Проект соответствующих поправок в Трудовой кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на этой неделе.

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации ключевую роль отводит именно профилактике заболеваний. Однако работодатели проявляют недостаточную заинтересованность в сохранении здоровья своих работников. В том числе — не создают условий для прохождении ими профилактических медицинских осмотров, отмечается в пояснительной записке к документу. Инициативы “снизу” также недостаточно: у граждан не сформирована потребность в ежегодном прохождении диспансеризации.

В частности, только за период с 2013 по 2017 год диспансеризацию прошли 213,6 млн. человек. Однако, из-за несоблюдения периодичности ее прохождения, почти 30% прошедших её уже нуждаются в лечении. В том числе — и в связи с развитием у них тяжелых форм заболеваний.

Сегодня Трудовой кодекс даёт работникам освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за человеком сохраняется место работы, должность и средний заработок. А тем, кто не достиг пенсионного возраста даётся освобождение на два рабочих дня раз в год с теми же гарантиями.

Чтобы повысить доступность диспансеризации, увеличить продолжительность активной трудовой жизни населения и сократить периоды временной нетрудоспособности по болезни, авторы законопроекта предлагают расширить нормы соцгарантий. Согласно документу, работникам в возрасте 40 лет и старше, но не получающим пенсию, предлагают дать освобождение от работы на один день раз в год для прохождения диспансеризации. С сохранением места работы, должности и среднего заработка, а сотрудник будет обязан подтвердить прохождение обследования справкой из медицинской организации.

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