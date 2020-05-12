Спецвыпуск «Друзей» может выйти только к концу лета

Влада Некрасова

Судя по всему, выход специального выпуска «Друзей» для сервиса HBO Max придётся подождать до конца лета — или даже дольше.Изначально предполагалось, что шоу, по ходу которого создатели и актёры «Друзей» снова соберутся вместе, выйдет вместе с запуском HBO Max 27 мая — эпизод должен был стать одной из главных «фишек» по привлечению первых зрителей.Эти планы по традиции нарушил коронавирус, из-за которого съёмки перенесли на «неопределённый срок».Поначалу студия предполагала, что перенос затянется на один-два месяца, однако, видимо, за кулисами возникли дополнительные проблемы. К тому же авторы хотят сделать из эпизода большое шоу, чего, с учётом карантина, пока нельзя провернуть.На производство выпуска планировалось потратить порядка 20 млн долларов, при этом каждый из основных актёров получит за своё участие около 3-4 млн долларов.