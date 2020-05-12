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Спецвыпуск «Друзей» может выйти только к концу лета

Спецвыпуск «Друзей» может выйти только к концу лета
Судя по всему, выход специального выпуска «Друзей» для сервиса HBO Max придётся подождать до конца лета — или даже дольше.

Изначально предполагалось, что шоу, по ходу которого создатели и актёры «Друзей» снова соберутся вместе, выйдет вместе с запуском HBO Max 27 мая — эпизод должен был стать одной из главных «фишек» по привлечению первых зрителей.

Эти планы по традиции нарушил коронавирус, из-за которого съёмки перенесли на «неопределённый срок».
Поначалу студия предполагала, что перенос затянется на один-два месяца, однако, видимо, за кулисами возникли дополнительные проблемы. К тому же авторы хотят сделать из эпизода большое шоу, чего, с учётом карантина, пока нельзя провернуть.

На производство выпуска планировалось потратить порядка 20 млн долларов, при этом каждый из основных актёров получит за своё участие около 3-4 млн долларов.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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