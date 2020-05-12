США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп

Влада Некрасова

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса, заявлением об отсутствии интереса у США к обсуждению новых условий. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подписали сделку. Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее лучше для себя. Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали», — сказал глава государства.

Он также добавил, что «нисколько не заинтересован» в такого рода переговорах об изменении условий сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $ 76,7 млрд в течение первого года и на $ 123,3 млрд в течение второго года действия соглашения.