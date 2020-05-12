Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп

США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп

США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса, заявлением об отсутствии интереса у США к обсуждению новых условий. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подписали сделку. Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее лучше для себя. Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали», — сказал глава государства.

Он также добавил, что «нисколько не заинтересован» в такого рода переговорах об изменении условий сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $ 76,7 млрд в течение первого года и на $ 123,3 млрд в течение второго года действия соглашения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая — EADaily
В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая —
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп
США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй мировой
Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй
Мишустин идет на поправку и продолжает работать
Мишустин идет на поправку и продолжает работать

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Трамп верит в заключение торговой сделки с Китаем
Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны
Трамп оценил шансы на новую сделку с Китаем
Трамп рассчитывает подписать новую торговую сделку с Китаем в течение месяца