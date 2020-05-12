Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"

Влада Некрасова

СМИ узнали, что общий бюджет фильмов, которые станут продолжением научно-фантастического блокбастера "Аватар" Джеймса Кэмерона, составляет один миллиард долларов, сообщает Independent.

Ранее режиссер заявил, что планирует выпустить еще несколько картин о планете Пандоре и ее жителях. Вторая часть должна выйти в декабре 2021 года, а третья — в 2023 году. Если сиквелы станут успешными, то четвертая и пятая части появятся в кинотеатрах в 2024 и 2027 году.

После того, как власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство в стране (работа над многими проектами прекратилась еще в марте из-за глобальной пандемии коронавируса), съемки "Аватара" должны продолжиться в ближайшее время.

надеется, что даты выпуска фильмов не сдвинутся из-за этого перерыва.

Сейчас режиссер вместе с художниками, которые работают дома, занимается компьютерной графикой, находясь в Калифорнии.