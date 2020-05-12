Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"

Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
СМИ узнали, что общий бюджет фильмов, которые станут продолжением научно-фантастического блокбастера "Аватар" Джеймса Кэмерона, составляет один миллиард долларов, сообщает Independent.

Ранее режиссер заявил, что планирует выпустить еще несколько картин о планете Пандоре и ее жителях. Вторая часть должна выйти в декабре 2021 года, а третья — в 2023 году. Если сиквелы станут успешными, то четвертая и пятая части появятся в кинотеатрах в 2024 и 2027 году.

После того, как власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство в стране (работа над многими проектами прекратилась еще в марте из-за глобальной пандемии коронавируса), съемки "Аватара" должны продолжиться в ближайшее время.


надеется, что даты выпуска фильмов не сдвинутся из-за этого перерыва.

Сейчас режиссер вместе с художниками, которые работают дома, занимается компьютерной графикой, находясь в Калифорнии.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой проводкой зданий
Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой
"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на Украине
"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Еще по теме

Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство
Кэмерон приступил к съемкам сиквела «Аватара»
Disney открывает парк, посвященный фильму «Аватар»
Джеймс Кэмерон пригласил Кейт Уинслет в сиквел "Аватара"