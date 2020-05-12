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Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Стало известно о большой пенсии Юрия СтояноваЮрий СтояновФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стало известно о большой пенсии российского актера Юрия Стоянова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что ежемесячно Стоянов получает 60 тысяч рублей. Ему начисляется надбавка за звание народного артиста России и за ордена. Несмотря на это, актер продолжает работать, так как считает важным оставаться востребованным в профессии.

В настоящее время он находится на даче вместе с женой и дочерью. Во время пандемии коронавируса артист запустил сериал «Стоянов в изоляции», состоящий из коротких смешных роликов. Он пояснил, что сделал это для души.

«Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее. Впервые идея минисериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь на даче на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок "Городка"», — рассказал Стоянов.

До введения режима самоизоляции актер снимался сразу в нескольких сериалах. После снятия пандемии актер надеется вернуться к старым проектам.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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