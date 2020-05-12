Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"

Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"

Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"

Сегодня российские СМИ сообщили о том, что 45-летняя Татьяна Навка и 52-летний Дмитрий Песков заболели — у обоих супругов подтвердилась коронавирусная инфекция. Российская фигуристка прокомментировала эту новость изданию Daily Storm, а чуть позже рассказала в инстаграме о самочувствии.

Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи,— рассказала она о себе в соцсети.


Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Ранее спортсменка говорила, что соблюдала самоизоляцию, но супруг продолжал работать, поэтому предположила, что он мог принести в дом коронавирус. Пресс-секретарь президента России, по словам Татьяны Навки, заболел первым. О состоянии мужа она тоже упомянула в своем инстаграме.

У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!— добавила Татьяна.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Дуров сдался под напором властей США
Дуров сдался под напором властей США
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом:
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты жертв насилия увеличилось в 5-7 раз»
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов

Еще по теме

#ЛучшееМестоНаЗемле: Татьяна Навка и Дмитрий Песков отдыхают с дочерью в Крыму
Домашние видеозарисовки Татьяны Навки: Дмитрий Песков играет с дочерью Надеждой
Дмитрий Песков и Татьяна Навка готовятся к Хеллоуину: видео
Татьяна Навка провела время в компании Ким Кардашьян