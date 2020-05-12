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"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на Украине

"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на Украине
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин возможности более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины.

Саакашвили ранее был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским на должность исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия отозвала посла из Киева, в МИД страны при этом подчеркнули, что не намерены разрывать дипотношения с Украиной.


"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", – написал Саакашвили в Facebook.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили уголовные дела, по некоторым из которых его заочно осудили. Весной 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Однако в конце 2016 года Саакашвили уволили с поста из-за ухудшения экономических показателей в регионе, а в июле 2017-го Порошенко лишил его гражданства.


сообщило, что Зеленский поделился ожиданиями от нового назначения Саакашвили.
# В мире
По материалам: ria.ru

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