Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Вадим Карасев

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с представителями СМИ американский лидер заявил, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая страна. Одна из журналисток спросила, почему Трамп продолжает рассказывать о количестве тестов в Соединенных Штатах, когда люди в стране продолжают умирать. В ответ глава Белого дома заявил, что спрашивать об этом следует не его, а Китай. Затем Трамп назвал вопрос «гадким», что возмутило журналистку.

На следующий вопрос американский лидер отказался отвечать. Он заявил, что уже вызывал представителя СМИ, который пытался его задать, однако он якобы не среагировал. После этого Трамп прервал пресс-конференцию.

В апреле Трамп заявил, что считает ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом пустой тратой времени и обвинил в этом журналистов. По его словам, СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. «Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!», — написал Трамп.

По последним данным, общее число зараженных в Соединенных Штатах составило 1 344 512. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч, излечились 216 169 человек.