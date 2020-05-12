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У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19

У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19
Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. У его жены Татьяны Навки после пройденного теста тоже оказался положительный результат.

Фигуристка была госпитализирована, как и ее муж. Она отметила, что за самочуствием ее и супруга пристально наблюдают врачи. «Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовались показатели, температуры нет. Говорят, что женщины переносят легче, наверное, это правда», — поделилась Татьяна. 

Навка не теряет оптимизма. Она добавила, что муж тоже выполняет необходимые рекомендации. «Дмитрий Сергеевич под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — подчеркнула Навка.

О том, обнаружили ли COVID-19 у дочери Татьяны и Дмитрия, Нади, пока информации не было. 

Песков пытался защититься от вируса и даже приобрел специальный блокатор, который носил на одежде. «Я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств», — говорил Дмитрий журналистам.

Пресс-секретарь президента не переставал работать, но с главой государства общался по телефону, так как Владимир Путин придерживается режима самоизоляции. Он находится в загородной резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Оттуда Владимир Владимирович проводит онлайн-совещания с членами правительства, губернаторами и экспертами.

«Разумеется, в эти дни… особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне… охрана здоровья», — говорил Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».


Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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