У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19
Фигуристка была госпитализирована, как и ее муж. Она отметила, что за самочуствием ее и супруга пристально наблюдают врачи. «Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовались показатели, температуры нет. Говорят, что женщины переносят легче, наверное, это правда», — поделилась Татьяна.
Навка не теряет оптимизма. Она добавила, что муж тоже выполняет необходимые рекомендации. «Дмитрий Сергеевич под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — подчеркнула Навка.
О том, обнаружили ли COVID-19 у дочери Татьяны и Дмитрия, Нади, пока информации не было.
Песков пытался защититься от вируса и даже приобрел специальный блокатор, который носил на одежде. «Я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств», — говорил Дмитрий журналистам.
Пресс-секретарь президента не переставал работать, но с главой государства общался по телефону, так как Владимир Путин придерживается режима самоизоляции. Он находится в загородной резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Оттуда Владимир Владимирович проводит онлайн-совещания с членами правительства, губернаторами и экспертами.
«Разумеется, в эти дни… особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне… охрана здоровья», — говорил Песков в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».
Фото: Legion-Media