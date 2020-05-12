Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19

Влада Некрасова

Более активное сотрудничество и обмен данными с разработчиками эпидемиологических моделей могло бы пойти на пользу России и повысить точность прогнозов распространения эпидемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости доктор биофизики, специалист по вопросам иммунитета, выпускник Кембриджского и Калифорнийского университетов Перец Партенски.

"Важно не только думать о том, что та или иная модель тебе говорит, но также о том, как можно улучшить ее и создать более точную базу для региональной стратегии. Наилучшим вариантом действий для российского минздрава было бы организовать рабочую группу, которая взаимодействовала бы с наиболее видными разработчиками моделей, снабжала бы их информацией, а также обсуждала бы планируемые действия по борьбе с эпидемией на региональном уровне. Россия – самая большая страна в мире, так что, в отличие от маленького, но плотно населенного Сингапура, там речь должна идти о децентрализованной региональной стратегии с эффективными инструментами контроля и отслеживания межрегионального распространения вируса", - сказал Партенски.

"Такой подход улучшит результаты каждого из разработчиков моделей, а более широкое взаимодействие позволит России извлечь пользу из метаанализа прогнозов, основанных на разных моделях", - убежден ученый.