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Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»Фото с личной страницы Сергея Капкова на Facebook

Мультипликатор Борис Савин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мультипликатор скончался 9 мая после продолжительной болезни.

Борис Савин является одним из создателей мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Большой секрет для маленькой компании».

В апреле из жизни ушел иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч умер в Праге. Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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