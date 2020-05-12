Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Вадим Карасев

Фото с личной страницы Сергея Капкова на Facebook

Мультипликатор Борис Савин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мультипликатор скончался 9 мая после продолжительной болезни.

Борис Савин является одним из создателей мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Дядюшка Ау», «Волшебник Изумрудного города» и «Большой секрет для маленькой компании».

В апреле из жизни ушел иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч умер в Праге. Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет.