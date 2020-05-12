В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Российский автопром в апреле столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса, говорится в сообщении ассоциации к отчету о продажах новых легковых машин и LCV в апреле.

Согласно отчету, продажи автотехники просели в апреле на 72,4% в годовом выражении и составили почти 39 тысяч машин.