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В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19

В АЕБ рассказали о падении продаж в российском автопроме из-за COVID-19
Российский автопром в апреле столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса, говорится в сообщении ассоциации к отчету о продажах новых легковых машин и LCV в апреле.

Согласно отчету, продажи автотехники просели в апреле на 72,4% в годовом выражении и составили почти 39 тысяч машин.

# Россия
По материалам: ria.ru

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