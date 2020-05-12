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В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779
В Бельгии за минувшие сутки госпитализированы всего 43 пациента с коронавирусом (накануне сообщалось о 60-ти госпитализациях), число заболевших и пациентов в отделениях интенсивной терапии также продолжает уверенно снижаться, сообщили во вторник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

По данным медиков, зафиксировано 330 новых случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 368 заболевших), общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 779.

За сутки в Бельгии скончались 65 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 62 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 761.


Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 478 до 465 пациентов. Из больниц выписались 35 выздоровевших.

# В мире
По материалам: ria.ru

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