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В больнице Санкт-Петербурга при пожаре погибли пациенты с коронавирусом, подключенные к ИВЛ

В больнице Санкт-Петербурга при пожаре погибли пациенты с коронавирусом, подключенные к ИВЛ
Сегодня утром в больнице Санкт-Петербурга имени Святого Георгия произошел пожар. Сообщается, что есть жертвы — ими стали пятеро человек, больные коронавирусом. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пожар удалось устранить. «Его площадь составила 10 квадратных метров», — сообщили  в пресс-службе МЧС России. К слову, с середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар.

Весь персонал клиники занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является COVID-2019.

Фото: Pixabay.com

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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