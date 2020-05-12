В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч

Анастасия Иванова

Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 170 тысяч, умерли свыше 7,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне медики выявили 357 случаев, 22 человека с коронавирусом скончались.

За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 116. Более 147 тысяч заразившихся вылечились.

Баварии (44 593), Северном Рейне-Вестфалии (35 333) и Баден-Вюртемберге (33 359). В Берлине зафиксировано 6274 случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.