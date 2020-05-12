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В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды

В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости, но рекомендовал доработать его ко второму чтению, сообщили РИА Новости в комитете.

Согласно тексту проекта, организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. Причем без взимания с них любых плат, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа. Однако бюджетный комитет считает, что "предлагаемый законопроектом механизм требует обсуждения при подготовке ко второму чтению ряда дополнительных вопросов".

Эти вопросы касаются, в том числе, уточнения видов и категории недвижимого имущества, на которые распространяются нормы законопроекта, с учетом положений статьи 130 Гражданского кодекса и необходимости оказания мер поддержки, в первую очередь, арендаторам, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате новой коронавирусной инфекции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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