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В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны

В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны

В Хабаровском крае обнаружены останки двух советских бомбардировщиков ДБ-3, разбившихся в 1942 году. Находки нашли участники поискового объединения «АвиаПоиск» во время полевых разведывательных поездок на место, определенное по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам.

Как сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-служба Восточного военного округа, один самолет обнаружен недалеко от Хабаровска. Бомбардировщик потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время лётно-тактических учений по противовоздушной обороне. Причиной катастрофы стал пожар двигателя в воздухе. Экипаж в составе пяти человек под руководством старшего лейтенанта Василия Михайловича Филимонова погиб. Поисковики производят земляные работы.


Место катастрофы второго самолета ДБ-3 обнаружено в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома «Подали». Трагедия произошла 6 января 1942 года. Погибли три члена экипажа. На месте крушения найдены детали с номерами агрегатов самолёта, благодаря которым поисковики установили их принадлежность. Установленные ранее могилы лётчиков будут уточнены и облагорожены.

На месте крушения самолетов будут установлены памятные таблички с данными о трагедии и членах экипажа.


ИА Newstes напоминает, самолет ДБ-3 (ЦКБ-30) — дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 под руководством С. В. Ильюшина. Эти боевые машины принимали участие в советско-финской войне зимой 1939—1940 года, в Великой Отечественной войне и в разгроме Квантунской японской армии в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС РККА, торпедоносцев в ВВС ВМФ, а также в качестве транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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