В Харькове задержали банду подростков, нападавших на людей по указанию «куратора» (фото)

Анастасия Иванова

В городе Харьков, где на днях отличились наглой выходкой вандалы, в понедельник, 11 мая, зафиксировано новое ЧП: правоохранители задержали подростков, которые ради развлечения нападали на случайный прохожих и жесткого избивали их.

Об этом говорится в сообщении в группе в Facebook под названием «Харьков 1654».

«Сегодня на Основе задержали банду малолеток 13−16 лет, которые на улице устраивали „сафари“, толпой нападали на людей и избивали ради развлечения», — пишет автор информации.

Также указывается, что по деятельности банды малолетних хулиганов правоохранителями зарегистрированы два эпизода, но сколько на самом деле было жертв, предстоит выяснить следователям.

При этом в сообщении приводятся фото «куратора», который скуки ради или по какой другой причине руководил действиями подростков-хулиганов, и, собственно, самих великовозрастных «детишек».

Можно только представить, как вольготно они себя чувствовали, нападая толпой на своих одиноких жертв.

Ощутить наяву все «прелести» такого нападения, очевидно, смогли и читатели паблика, которые не решили не сдерживать себя в комментариях.

Как видно, насилие чувствуется с обеих сторон, и нельзя не согласиться с одним из комментаторов в том, что «совсем народ дичать стал».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном резонансном деле, которое также происходило в Харькове: к 15 годам лишения свободы осуждены отец и сын, которых обвиняли в жестоком убийстве мужчины и каннибализме.