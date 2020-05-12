В Иране сняли на видео последствия ошибочного обстрела своего корабля

Вадим Карасев

Иранская телерадиокомпания IRIB опубликовала видео с тем, что осталось от военного корабля, по которому военные нанесли удар по ошибке во время учений.

На коротком ролике видно, что вспомогательное судно Konarak серьезно повреждено – оно уходит на дно и сильно дымится, все внешние надстройки разрушены.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw

— خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

В иранских СМИ предполагают, что в судно попала противокорабельная ракета, у которой произошел сбой системы самонаведения. Официально военные эту версию не комментируют. По официальным данным погибло 19 человек, по другой информации – не менее 23-х. Еще 15 моряков ранены.

Это не первый случай, когда иранские военные совершают трагические ошибки – так, в начале года они случайно сбили украинский лайнер, что привело к гибели 176 человек. Тегеран признал свою вину и выразил готовность выплатить компенсации.