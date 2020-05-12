Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Киеве грозят ужесточить карантин

В Киеве грозят ужесточить карантин
Власти Киева ужесточат карантин, если динамика заболевания коронавирусом будет расти. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - говорится в сообщении.

Такое заявление он сделал после того, как за сутки в Киеве выявили 66 новых случаев коронавируса.
За сутки коронавирус обнаружен у 32 женщин в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочек в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчиков в возрасте 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале Netflix
СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале
Попавший в базу "Миротворца" Усик ответил на угрозы соотечественников
Попавший в базу "Миротворца" Усик ответил на угрозы соотечественников
Россиянам спрогнозировали неоднородное лето
Россиянам спрогнозировали неоднородное лето
ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

В Киеве коронавирус резко пошел на спад
В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек
Ионинский монастырь оказался под угрозой закрытия из-за коронавируса