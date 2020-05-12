В Краснодарском крае возобновили работу предприятия АПК и промышленности

Лидия Мартынова

Предприятия АПК, промышленности и связи в Краснодарском крае возобновляют работу с 12 мая, стройкомплекс, а также некоторые магазины, торгующие непродовольственными товарами, – с 23 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения. В понедельник Кондратьев отмечал, что регион пока не достиг показателей распространения коронавирусной инфекции, которые позволяют снимать ранее введённые ограничения. До этого он принял решение о продлении режима самоизоляции на Кубани до 23 мая.