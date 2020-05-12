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В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом

В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.

# Политика
По материалам: ria.ru

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