В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом

Анастасия Иванова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.