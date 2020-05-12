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В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ

В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
Мужчина подорвался на противотанковой мине при проведении дорожных работ на окраине подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Брянка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В понедельник при проведении дорожных работ произошел подрыв предположительно противотанкового фугаса", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что при взрыве пострадал водитель фронтального погрузчика - мужчина 1995 года рождения. По данным ведомства, с ожогами лица и рук, переломом, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга пострадавший был доставлен в больницу города Брянки, а позже переведен в Центральную городскую больницу города Стаханов.


Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
# В мире
По материалам: ria.ru

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