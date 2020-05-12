В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
Сегодня, 10:28 Влада Некрасова
Мужчина подорвался на противотанковой мине при проведении дорожных работ на окраине подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Брянка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В понедельник при проведении дорожных работ произошел подрыв предположительно противотанкового фугаса", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что при взрыве пострадал водитель фронтального погрузчика - мужчина 1995 года рождения. По данным ведомства, с ожогами лица и рук, переломом, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга пострадавший был доставлен в больницу города Брянки, а позже переведен в Центральную городскую больницу города Стаханов.
Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По материалам: ria.ru