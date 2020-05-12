В МЧС рассказали, как правильно носить маску

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В условиях пандемии коронавируса специалисты МЧС советуют плотно закреплять маски на лице, не касаться их поверхности при снятии и выбрасывать сразу после использования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рекомендациях МЧС говорится, что при ношении маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Россиянам также советовали не касаться поверхностей маски при ее снятии. «Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, нельзя повторно надевать одноразовую маску. Также следует сменить влажную или отсыревшую маску на новую, сухую.

В министерстве напомнили, что маску необходимо надевать в местах скопления людей. Речь, в частности, идет об общественном транспорте и магазинах. При уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания, также следует находиться в маске.

Помимо масок для индивидуальной защиты от вирусных инфекций также можно использовать респираторы. Если маски нужно менять каждые два-три часа, то респираторы — каждые восемь.

С 12 мая в Москве будет действовать масочный режим — граждане должны будут носить маски и перчатки в транспорте и магазинах. За нахождение в общественном месте без маски и перчаток предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей, в транспорте — пять тысяч рублей.