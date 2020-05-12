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В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии

В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии

Министерство финансов Южной Осетии и Министерство экономического развития России подписали соглашение о порядке оказания финансовой помощи РЮО с целью осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности, а также соглашение об оказании помощи с целью социально-экономического развития республики. Как сообщает пресс-служба посольства РЮО в РФ, подписание состоялось в Москве 12 мая.

«Данные двусторонние соглашения являются дальнейшим развитием договорно-правовой базы между Южной Осетией и Россией, имплементация которых станет существенным вкладом в повышение уровня жизни жителей Южной Осетии и инфраструктурное развитие республики», — говорится в сообщении.

Документы подписали посол Южной Осетии Знаур Гассиев и первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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