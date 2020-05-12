В Москве возобновили работы на стройках

Анастасия Иванова

Девелоперские компании во вторник возобновили работу на московских строительных площадках, на полную мощность большинство из них выйдут в течение нескольких дней, рассказали РИА Недвижимость столичные застройщики.

В середине апреля в Москве для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией приостановили строительные работы, за исключением строительства медицинских и транспортных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе сообщил о снятии моратория на работу строительных и промышленных предприятий с 12 мая.

О возобновлении работы со вторника на всех своих площадках в Москве заявили, в частности, в группе "Инград". "В течение семи дней объекты войдут в запланированные графики и темпы", - сказал представитель компании, заметив, что она также готова к возобновлению строительства в Московской области после соответствующего решения подмосковных властей.