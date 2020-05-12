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В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москве 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус нового типа, скончались за прошедшие сутки. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в столице насчитывается 100480 заболевших коронавирусом, еще 19642 человека выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 41 процента больных коронавирусом не имеют никаких симптомов. Кроме того, количество мужчин и женщин среди заразившихся в стране примерно одинаково.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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