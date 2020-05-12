В Петербурге после пожара проверят медоборудование во всех больницах

Алексей Вольцев

По итогам пожара в больнице Святого Георгия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение провести проверку медицинского оборудования, а также состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.

Жертвами пожара в больнице стали пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ — четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 до 67 лет.

По словам Беглова, родным погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.

Губернатор подтвердил, что причиной возгорания в больнице Святого Георгия стала неисправность аппарата ИВЛ.

Глава города, побывавший на месте пожара, отметил героизм врачей и медсестер больницы.

«Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия», — сказал Беглов.

15 человек из пострадавшего отделения реанимации были эвакуированы в другие отделения внутри больницы. Необходимости в эвакуации всей клиники не было, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Newstes, утром 12 мая в МЧС поступил звонок о пожаре в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом. Первое пожарно-спасательное подразделение было на месте через 6 минут, к 6:55 пожар удалось локализовать. Тем не менее погибли пять человек в реанимации, подключенные к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.