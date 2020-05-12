В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус

Влада Некрасова

В Подмосковных девелоперов обяжут еженедельно тестировать рабочих на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Для застройщиков предусмотрено два варианта прохождения тестирования: выезд медработников на стройплощадку, либо доставка рабочих в медицинское учреждение. Окончательный порядок прохождения процедуры тестирования будет определяться медучреждениями с учетом возможности обеспечения санитарных требований на конкретной строительной площадке.

«Стандартом по организации работ на строительных площадках определено обязательное требование по обеспечению тестирования на коронавирус не менее 10% от числа работников, находящихся на строительной площадке, с обязательным охватом каждой бригады, не реже одного раза в неделю, — пояснил чиновник.

По словам Гарибяна, при выявлении признаков заболевания или положительного теста у рабочего бригады, необходимо обеспечить изоляцию всей бригады и незамедлительное проведение ее тестирования.

Напомним, в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое предусматривает обязательное тестирование каждые две недели не менее 10% сотрудников организаций, работающих в регионе.