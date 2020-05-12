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В России число безработных увеличилось почти вдвое

В России число безработных увеличилось почти вдвое

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства во вторник сообщила об увеличении количества безработных в стране почти вдвое — до более чем 1,4 миллиона человек. 

«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, — дату перехода на другой этап — количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — цитирует ТАСС замглавы правительства.

По ее словам, с начала марта в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона россиян с целью поиска работы и получения пособия.

На сегодня безработным для получения выплат в период пандемии не нужно предоставлять никаких документов. Соответствующие сведения поступают в центры занятости из Пенсионного фонда.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству разработать программу действий по стабилизации на рынке труда. Глава государства в частности предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать в случае, если заёмщик сохранит занятость.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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