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В России пять журналистов умерли от коронавируса

В России пять журналистов умерли от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


От новой коронавирусной инфекции в России скончались пятеро журналистов, около 200 представителей СМИ заражены, сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Недавно были озвучены цифры, во всём мире около 60 журналистов погибли. У нас пятеро, у нас 200 заражённых, и при этом тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ, который мы сейчас видим», — приводит его слова РИА «Новости».

В России, по последним данным, выявлено 232 243 случая заражения COVID-19, выздоровели 43 512 пациентов, 2116 человек умерли. Во вторник сообщалось, что Россия обошла Испанию и вышла на второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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