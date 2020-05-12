В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди

Лидия Мартынова

Сегодня в онлайн-формате состоялась мировая премьера драмы Джоша Транка "Лицо со шрамом" (Capone) с Томом Харди в роли легендарного гангстера Аль Капоне. В Сети уже появились первые отзывы зрителей и критиков.

На сайте Rotten Tomatoes лента получила низкие оценки. По "томатометру" она пока считается "гнилой". На сервисе Metacritic у драмы более нейтральные отметки — там мнения разошлись примерно поровну. На крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.

Большинство критиков согласились с тем, что режиссеру удалось передать мрачную и неприятную атмосферу (все-таки в фильме показывают тяжело больного человека, страдающего деменцией и другими заболеваниями), а также создать что-то стоящее после провала в 2015 году блокбастера "Фантастическая четверка".