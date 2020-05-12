В США предлагают раздавать американцам по $2 тыс. каждый месяц до конца эпидемии COVID-19

Алексей Вольцев

Группа демократов предложила каждый месяц выплачивать американцам по $2 тыс. (53 тыс. грн) до тех пор, когда эпидемия коронавируса в США не пойдет на спад. Об этом сообщает Fox Business.В случае принятия законопроекта, деньги получит каждый, кто зарабатывает меньше $120 тыс. в год. Супружеским парам выделят в два раза больше – по $4 тыс. и плюс по $2 тыс. на каждого ребенка, которому меньше трех лет.Выплаты планируют проводить до тех пор, пока Минздрав не объявит об окончании чрезвычайной ситуации по стране (и три месяца после окончания ЧС)."Единоразовой выплаты в $1,2 тыс. американцам и близко не хватает для того, чтобы заплатить по счетам, купить еды и в целом свести концы с концами", – говорит соавтор законопроекта, сенатор Берни Сандерс.Карантин в США действует уже 6 недель. За это время более 30 млн людей потеряли свою работу. Настолько масштабной безработицы в США не было со времен Великой депрессии, когда безработица была на уровне 25%.