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В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая — EADaily

В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая — EADaily

В США в Конгресс внесли на рассмотрение проект резолюции, в которой содержится призыв к Белому дому принять санкции против российских чиновников, причастных к нарушению прав человека в РФ. Санкции предлагается вводить, в частности, в рамках «акта Магнитского».

Глава Новороссийская Игорь Дьяченко сообщил об увольнении своего заместителя Екатерины Демченко, которая в период самоизоляции была замечена на отдыхе с шашлыками.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным назвал несколько условий для возращения регионов к нормальной жизни в новых условиях: ответственность работодателей при возобновлении работы предприятий; ответственное поведение граждан; жесткое соблюдение карантинных мер теми, у кого обнаружили коронавирус; массовое тестирование и раннее выявление заражения; постоянную мобилизационную готовность здравоохранения.

Лидером Украины Владимиром Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур и международных фондов, считает политолог Михаил Погребинский. «Слабак в роли президента», — сказал эксперт.

В России выдано разрешение на ввод в эксплуатацию построенного через реку Амур автомобильного моста, который соединяет российский берег с Китаем.

Корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса.

Посольство России в Чехии обратилось к властям республики с просьбой предоставить одному из сотрудников полицейскую охрану, так как из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли в его адрес начали поступать угрозы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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