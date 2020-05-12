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В священный месяц Рамадан в Чечне проходит акция «прощение долгов»

В священный месяц Рамадан в Чечне проходит акция «прощение долгов»

В честь священного для мусульман месяца Рамадан фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова проводит в Чечне масштабные акции с целью поддержать малоимущие и социально незащищённые слои населения.

Сами жители республики также решили в тяжелые для страны поддержать друг друга и простить всех, кто им должен.

Подобный флешмоб подхватили и владельцы рынков, магазинов и других торговых точек, а также пекарен, аптек и хозяйственных магазинов, владельцы магазинов одежды, СТО и бытовой техники.

Как отмечает ИА Грозный-Информ, такая черта как прощение и взаимовыручка, является одной из отличительных качеств мусульманина.

Прощение долгов или отсрочка платежа по долгу в Рамадан — это не просто красивый жест, а благое деяние, которое, возможно, послужит причиной для прощения земных грехов.

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По материалам: u-f.ru

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