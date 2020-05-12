Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Украине началась продажа авиабилетов на конец мая: стоит ли их покупать

В Украине началась продажа авиабилетов на конец мая: стоит ли их покупать

В Украине началась продажа авиабилетов на конец мая: стоит ли их покупать

В Украине, где карантин, введенный до 22 мая, могут продлить, пока что не сообщали о возможности возобновления сообщение с другими странами, в том числе и авиаперелетов.

Как сообщает «Громадське», так в Министерстве инфраструктуры прокомментировали сообщения ряда авиакомпаний, открывших бронирование билетов на рейсы в конце мая и начале июня.

«Такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и по эпидемиологической ситуации», — заявила пресс-секретарь министерства Оксана Герасимова.

Также в Мининфраструктуры напомнили, что в Евросоюзе не рекомендуют до 15 июня открывать границы для граждан других стран.

Тем временем в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на чьем сайте открыты для бронирования билеты для вылета из Киева в ряд стран, заявили, что продажу билетов не закрывали ни на минуту.

Так, в комментарии «Обозревателю» директор по коммуникациям компании Евгения Сацкая отметила, что у МАУ нет никаких юридических оснований, чтобы не продавать билеты: «Билеты продаются на дату после официального окончания карантина на данный момент. Если Кабмин примет решение о продлении карантина, МАУ отодвинет срок продажи билетов на указанную дату».

В то же время, по ее словам, опции по возврату денег за купленные билеты в случае продления ограничительных мер в компании нет — есть возможность бесплатно перенести дату вылета на более поздний строк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что рассматривая вопрос об открытии границ, в Украине будут ориентироваться на соседнюю Польшу — сценарии развития ситуации с коронавирусов в двух странах схожи, однако наша страна отстает от соседнего государства на две недели.

4 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой проводкой зданий
Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой
"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на Украине
"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Еще по теме

Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили 134 млн рублей за возврат билетов
«Саратовские авиалинии» вновь начали продажу билетов
Открыта продажа билетов на летние авиарейсы Брянск — Сочи
СБУ: В Киеве и Одессе пресечена незаконная продажа авиабилетов в Крым