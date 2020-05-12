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В Украине только одна область полностью выплатила повышенные зарплаты медикам

В Украине только одна область полностью выплатила повышенные зарплаты медикам
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что ситуация с дополнительными выплатами медикам, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом, остается нерешенной. Только Полтавская область отчиталась о полной выплате. Об этом Степанов заявил на брифинге, находясь с рабочей поездкой на Полтавщине.

"Мы получили информацию по выплатам надбавок за март месяц. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме, это именно Полтавская область. В среднем, они выплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID-19 около 21 тысячи гривен. Это те 300%, которые они и должны были уплатить", - заявил Степанов.

На своем выездном брифинге министр также отметил, что посетит в области больницы и станцию экстренной медицины и медицины катастроф, поскольку с прошлого года Полтавская области работала в пилотном проекте. По словам Степанова, этот проект создан для комфортного перехода в реформировании медицины второго и третьего звена.
Согласно проекту, медицинские услуги оплачивались по "факту лечения", - за конкретный пролеченный случай и его сложность.

"Такое чудо случилось. Если посмотреть в каком "пилоте" работала Полтавская область, а с другой стороны посмотреть на то, что была введена с 1 апреля – это совсем разные вещи", - отметил Максим Степанов, добавив, что хочет пообщаться с людьми, которые работали в пилотном проекте, чтобы перенять их опыт.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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