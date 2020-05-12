В Волгоградской области изменится порядок передвижения граждан

Вадим Карасев

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая. Тем не менее, список лиц, кому с 12 мая можно находиться на улице, значительно расширился. Губернатором региона Андреем Бочаровым подписано новое постановление об утверждении правил перемещения на территории Волгоградской области.

В документе сказано, что, как и прежде, волгоградцам можно покидать место проживания для обращения за медицинской помощью, выгула домашних животных, похода в магазин, аптеку или поездки на дачу. Разрешается посещать нетрудоспособных родственников и следовать на работу и обратно, если деятельность предприятия не приостановлена.

Кроме этого, с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 разрешены занятия спортом без использования уличных тренажеров и с соблюдением дистанции. Можно кататься на велосипедах, совершать прогулки с детьми и с совместно проживающими лицами, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Граждане могут следовать в суд и к месту участия в процессуальных действиях, при этом с собой нужно иметь повестку. Донорам для сдачи крови и ее компонентов разрешается следовать в центр крови и возвращаться домой.

Во всех случаях выхода из дома человек должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и другие документы, доказывающие цель нахождения на улице.

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