Василий Голубев рассказал, в каком темпе будут сниматься ограничения

Вадим Карасев

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, обратился с благодарностью к жителям Дона за то, что в период майских праздников они были сознательными и соблюдали масочный режим и самоизоляцию.

Слова благодарности донской губернатор произнес в эфире радио «ФМ на Дону», пишет DON24.RU.

Донской губернатор уверил, что первый этап снятия ограничений начнется уже в ближайшие дни. Сначала будет разрешено открыться некоторым организациям из сферы услуг. Кроме того, людям дадут больше свободы при передвижению на улицах.

Но, при этом Василий Голубев отметил, что дальнейшее смягчение ограничений будет напрямую зависеть от того, насколько жители Ростовской области готовы к исполнению требований «масочного режима», введеного 9 мая.

Губернатор отметил, что маску или респиратор придется носить на работе, а также, на улице и в общественных местах (магазинах и аптеках, общественном транспорте, во время визита в медучреждение или в другие государственные организации).

Что касается масок на работе, то их должны предоставлять работодатели, которые при этом должны будут и контролировать то, как их сотрудники соблюдают масочный режим.

Василий Голубев подчеркнул, что чем серьезнее все отнесутся к этому, тем быстрее снимутся ограничения и инфекцию удастся окончательно обуздать.

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