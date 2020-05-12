Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Василий Голубев рассказал, в каком темпе будут сниматься ограничения

Василий Голубев рассказал, в каком темпе будут сниматься ограничения

Василий Голубев рассказал, в каком темпе будут сниматься ограничения

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, обратился с благодарностью к жителям Дона за то, что в период майских праздников они были сознательными и соблюдали масочный режим и самоизоляцию.

Слова благодарности донской губернатор произнес в эфире радио «ФМ на Дону», пишет DON24.RU.

Донской губернатор уверил, что первый этап снятия ограничений начнется уже в ближайшие дни. Сначала будет разрешено открыться некоторым организациям из сферы услуг. Кроме того, людям дадут больше свободы при передвижению на улицах.

Но, при этом Василий Голубев отметил, что дальнейшее смягчение ограничений будет напрямую зависеть от того, насколько жители Ростовской области готовы к исполнению требований «масочного режима», введеного 9 мая.

Губернатор отметил, что маску или респиратор придется носить на работе, а также, на улице и в общественных местах (магазинах и аптеках, общественном транспорте, во время визита в медучреждение или в другие государственные организации).

Что касается масок на работе, то их должны предоставлять работодатели, которые при этом должны будут и контролировать то, как их сотрудники соблюдают масочный режим.

Василий Голубев подчеркнул, что чем серьезнее все отнесутся к этому, тем быстрее снимутся ограничения и инфекцию удастся окончательно обуздать.

Читайте также: Василий Голубев раскрыл детали плана по поэтапному снятию ограничений на Дону
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Америка Феррера стала мамой во второй раз
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут
Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из
Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых условиях
Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Путин снова обратится к россиянам
Путин снова обратится к россиянам
Черное гидрофильное масло, летние ароматы и другие бьюти-новинки
Черное гидрофильное масло, летние ароматы и другие бьюти-новинки
Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами с детьми
Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию моста между Россией и Китаем
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию моста между Россией и
Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

В Ростовской области начнут ослаблять режим самоизоляции
Центры госуслуг для бизнеса создадут в городах-стотысячниках Дона
Василий Голубев вошел в состав президиума Госсовета России
Василий Голубев дал пояснения о введении режима ЧС в Ростовской области