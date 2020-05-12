Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате
Фото: МГЕР

Дистанционный формат мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне понравился большинству россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ. 

Члены половины российских семей — 51% — принимали участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы.

Как сообщают политологи, 69% респондентов рекомендовали бы каждый год поздравлять ветеранов во дворах, 62% поддерживают акцию "Мечты победителей" и столько же россиян хотели бы проводить регулярно мероприятие "Окна победы".

62% россиян считают, что праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в этом году привели проявлению чувства душевного подъема, а также ощущению единения народа. 

"Все перечисленные акции положительно оцениваются абсолютным большинством россиян: к поздравлениям ветеранов во дворах отнеслись положительно абсолютное большинство россиян (93%), к акции "Мечты победителей" — 92%, к всенародному исполнению песни "День Победы" — 90%, а к акциям "Бессмертный полк на балконах" и "Окна Победы" — по 88% опрошенных, к акциям "Свет Победы" и "Флаги России" — по 87%. Несмотря на то, что проведение акций дистанционно было вынужденной мерой, принятой для предотвращения распространения коронавируса, многие из акций пришлись по нраву нашим соотечественникам", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Дуров сдался под напором властей США
Дуров сдался под напором властей США
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом:
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты жертв насилия увеличилось в 5-7 раз»
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов

Еще по теме

Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы
ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень патриотизма с 2000 года
Большинство россиян одобряет участие женщин в политической жизни страны
Вячеслав Володин поздравил ветеранов с Днём Великой Победы