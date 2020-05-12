ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате

Вадим Карасев

Фото: МГЕР

Дистанционный формат мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне понравился большинству россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Члены половины российских семей — 51% — принимали участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы.



Как сообщают политологи, 69% респондентов рекомендовали бы каждый год поздравлять ветеранов во дворах, 62% поддерживают акцию "Мечты победителей" и столько же россиян хотели бы проводить регулярно мероприятие "Окна победы".

62% россиян считают, что праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в этом году привели проявлению чувства душевного подъема, а также ощущению единения народа.

"Все перечисленные акции положительно оцениваются абсолютным большинством россиян: к поздравлениям ветеранов во дворах отнеслись положительно абсолютное большинство россиян (93%), к акции "Мечты победителей" — 92%, к всенародному исполнению песни "День Победы" — 90%, а к акциям "Бессмертный полк на балконах" и "Окна Победы" — по 88% опрошенных, к акциям "Свет Победы" и "Флаги России" — по 87%. Несмотря на то, что проведение акций дистанционно было вынужденной мерой, принятой для предотвращения распространения коронавируса, многие из акций пришлись по нраву нашим соотечественникам", - сообщается на сайте ВЦИОМ.