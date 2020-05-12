"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии

Лидия Мартынова

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии и имеет там ключевые интересы – это поддержание военных баз и защита экономических инвестиций, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.

"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа – представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев", – цитирует Джеффри РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли верить информации, что президент Сирии в последнее время вызывает недовольство в Москве, Джеффри отметил, что США считают эти сообщения верными.

"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", – заявил Джеффри.

Спецпредставитель отметил, что ключевыми интересами РФ в Сирии являются поддержание военных баз и защита своих экономических инвестиций. Также, по словам Джеффри, Россия считает, что ограниченное военное участие в Сирии помогает ей добиться крупных стратегических успехов.

сообщило, что Соединенные Штаты предложили сотрудничество России в борьбе с "Исламским государством"* на юго-западе Сирии, который контролируют власти арабской республики, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

* Террористическая организация, запрещена в России