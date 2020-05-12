Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии

"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии

"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии и имеет там ключевые интересы – это поддержание военных баз и защита экономических инвестиций, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.

"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа – представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев", – цитирует Джеффри РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли верить информации, что президент Сирии в последнее время вызывает недовольство в Москве, Джеффри отметил, что США считают эти сообщения верными.

"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", – заявил Джеффри.

Спецпредставитель отметил, что ключевыми интересами РФ в Сирии являются поддержание военных баз и защита своих экономических инвестиций. Также, по словам Джеффри, Россия считает, что ограниченное военное участие в Сирии помогает ей добиться крупных стратегических успехов.


сообщило, что Соединенные Штаты предложили сотрудничество России в борьбе с "Исламским государством"* на юго-западе Сирии, который контролируют власти арабской республики, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

* Террористическая организация, запрещена в России

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Дуров сдался под напором властей США
Дуров сдался под напором властей США
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом:
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты жертв насилия увеличилось в 5-7 раз»
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов

Еще по теме

Госдеп считает вывод войск США из Сирии несвоевременным
США не стали подтверждать факт химатаки в Алеппо
Госдеп отметил снижение поставок российской и иранской нефти в Сирию
Госдеп прокомментировал встречу «малой группы» по Сирии