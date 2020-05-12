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Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума

Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
В начале марта Кэти Перри сообщила, что ждет ребенка от звезды «Пиратов Карибского моря». Совсем скоро у возлюбленных родится девочка. Накануне певица поделилась первым видео малышки во время УЗИ.

В личном блоге 35-летняя Кэти Перри опубликовала забавный ролик. Во время планового УЗИ ее малышка неожиданно показала неприличный жест, что привело и саму звезду, и врачей в восторг. «Когда твоя дочь показывает средний палец из утробы, ты понимаешь, что у тебя проблемы», — с юмором подписала публикацию исполнительница.

По словам Кэти, беременность ей дается нелегко. Из-за гормональных всплесков певица часто грустит. «Бывают тяжелые дни, когда я просто смотрю на свои пальцы ног и плачу. Или выполняю самые простые дела — и тоже без причины плачу. Плюс ко всему я не привыкла так долго находиться в замкнутом пространстве и ограничивать себя в общении с людьми. Мне все время нужно быть в движении!» — рассказала знаменитость.

Перри подчеркнула, что в непростое время ее во всем поддерживает 43-летний Орландо Блум. «Я так взволнована, но я думаю, что уже готова вступить в клуб матерей», — добавила она.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум вместе с 2016 года. Пара познакомилась на премии «Золотой глобус», однако уже через год разорвала отношения. Говорят, все дело в измене голливудского красавца. Впрочем, расставание прошло на дружеской ноте, которая в итоге их и свела вновь 

Возлюбленные хотели пожениться этим летом в Японии. Торжество было решено отменить из-за вспышки коронавируса. «Все было готово, были приглашены 150 гостей. Кэти была очень взволнованна, что беременная пойдет к алтарю. Они оба были так воодушевлены, что удалось разобраться со всеми мелочами, но все пришлось поставить на паузу», — ранее делился инсайдер.

Для звезды «Пиратов Карибского моря» будущий ребенок станет вторым по счету. От союза с моделью Мирандой Керр актер воспитывает сына Флинна. Перри же впервые ощутит радости материнства. 

Фото: Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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