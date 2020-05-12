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Виновен. Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу о "евромайдане"

Виновен. Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу о "евромайдане"
Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" сроком на два месяца, до 10 июля, передает РИА Новости.

Таким образом удовлетворено соответствующее ходатайство стороны обвинения. В ходе заседания защита заявила ряд своих ходатайств, в том числе об обеспечении участия Януковича в заседании с помощью видеотрансляции, и заявила отвод прокурорам, но суд отклонил их как необоснованные, при этом обвинив адвокатов в попытке затянуть процесс.

На заседании адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил суду, что данные прокуроров об объявлении Януковича в международный розыск не соответствуют действительности, без чего, по мнениюзащитника, избирать заочно меру пресечения невозможно.


сообщило, что защита Януковича обвинила Порошенко и Луценко в давлении на прокуроров.
# Политика
По материалам: ria.ru

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