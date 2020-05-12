Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»

Анастасия Иванова

По мере того, как глобальная пандемия коронавируса Covid-19 ввергает экономики по всему миру в рецессию, правительства и компании пытаются найти способы вернуть людей на работу. Одним из инструментов, на который многие рассчитывают, является тест сотрудников на наличие антител, передаёт сегодня, 12 мая, CNN.

Надежда состоит в том, что люди, ранее инфицированные вирусом и вылечившиеся от заболевания, возможно, выработали достаточное количество антител, чтобы сделать их невосприимчивыми к новому заражению Covid-19 и позволить вернуться к безопасной работе. Некоторые правительства даже приступили к выдаче «паспорта иммунитета» или сертификата для тех, у кого тест на коронавирус ранее дал положительный результат. Но эксперты предупреждают, что следование этим путём может создать новые проблемы, включая дискриминацию на рабочих местах, или привести к тому, что работники пожелают намеренно заразиться вирусом, чтобы побыстрее выработать антитела и вернуться на своё рабочее место, дабы его не потерять. Некоторые специалисты в медицинской сфере называют это «игрой в русскую рулетку».

В кратком обзоре медицинских советников правительства Великобритании, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что широкое тестирование на антитела может стимулировать работодателей к принятию мер, которые равносильны дискриминации.

«Это может включать в себя недопуск (к работе) тех, у кого сертификат Antibody Negative („Негативный результат на антитела“) и возвращение к работе тех, у кого имеется документ с Antibody Positive („Позитивный результат на антитела“)», — говорится в обзоре.

Определённые задачи, такие как работа с клиентами, могут в конечном итоге быть распределены в компании только среди тех, у кого подтверждено наличие антител. «В некоторых обстоятельствах это может быть уместно, но в других представляет собой неблагоприятную дискриминацию», — говорится в сообщении.