Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»
По мере того, как глобальная пандемия коронавируса Covid-19 ввергает экономики по всему миру в рецессию, правительства и компании пытаются найти способы вернуть людей на работу. Одним из инструментов, на который многие рассчитывают, является тест сотрудников на наличие антител, передаёт сегодня, 12 мая, CNN.
Надежда состоит в том, что люди, ранее инфицированные вирусом и вылечившиеся от заболевания, возможно, выработали достаточное количество антител, чтобы сделать их невосприимчивыми к новому заражению Covid-19 и позволить вернуться к безопасной работе. Некоторые правительства даже приступили к выдаче «паспорта иммунитета» или сертификата для тех, у кого тест на коронавирус ранее дал положительный результат. Но эксперты предупреждают, что следование этим путём может создать новые проблемы, включая дискриминацию на рабочих местах, или привести к тому, что работники пожелают намеренно заразиться вирусом, чтобы побыстрее выработать антитела и вернуться на своё рабочее место, дабы его не потерять. Некоторые специалисты в медицинской сфере называют это «игрой в русскую рулетку».
В кратком обзоре медицинских советников правительства Великобритании, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что широкое тестирование на антитела может стимулировать работодателей к принятию мер, которые равносильны дискриминации.
Определённые задачи, такие как работа с клиентами, могут в конечном итоге быть распределены в компании только среди тех, у кого подтверждено наличие антител. «В некоторых обстоятельствах это может быть уместно, но в других представляет собой неблагоприятную дискриминацию», — говорится в сообщении.