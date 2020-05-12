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Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой проводкой зданий

Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой проводкой зданийФото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Причиной возгораний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве и Санкт-Петербурге могла стать слабая проводка зданий больниц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в промышленности.

«От короткого замыкания в электропроводке может произойти возгорание кислородной смеси в аппарате ИВЛ, при этом не важно, какого он производства — российского или импортного», — сказал собеседник агентства. Он объяснил, что высокая нагрузка связана с большим количеством одновременно подключенного к сети медоборудования.

Ранее стало известно, что загоревшиеся аппараты ИВЛ произвели на одном заводе. По словам информированного источника, оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода («УПЗ»), входящего в структуру корпорации «Ростех». В правоохранительных органах сообщили, что загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге аппарат ИВЛ был новым, его установили в начале мая.

О пожаре в петербургской больнице стало известно ранее, 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

Росздравнадзор проводит проверку качества и безопасности оборудования в обеих больницах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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