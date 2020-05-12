Врач рассказал о влиянии регулярного поедания мороженого на иммунитет

Вадим Карасев

Кадр: Доктор Комаровский / YouTube

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет. В ролике, опубликованном на YouTube, он объяснил, почему регулярное употребление этого продукта полезно для здоровья.

Говоря о влиянии мороженого на здоровье людей, он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто». При этом доктор обратил внимание зрителей на то, воздействие холода обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.

Комаровский также уточнил, кому не рекомендуется есть мороженое. «Главная проблема мороженого состоит в том, что оно очень сладкое, то есть калорийное», — сказал врач. Поэтому, по его мнению, этот продукт противопоказан детям, у которых есть лишний вес и которые ведут малоподвижный образ жизни.

Ранее в мае Комаровский заявил, что принимать витамины для профилактики инфекционных болезней бесполезно. По его словам, витамины следует пить при доказанном авитаминозе. Он добавил, что комплексные витамины могут быть полезными, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.