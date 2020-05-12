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Взрывчатку, гранатометы и пулеметы нашли в одной из квартир Сухума

Взрывчатку, гранатометы и пулеметы нашли в одной из квартир Сухума

Сотрудники милиции и Службы госбезопасности Абхазии изъяли в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Картозия в Сухуме оружие и боеприпасоы, сообщила пресс-служба МВД республики.

Изъято несколько тысяч патронов различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью.

«Там же находились взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Обнаружены и разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане находились пистолеты в наборах и без маркированной тары», — говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА.

По данным телеграм-канала «Абхазия — центр», «происшествие связано с охраной» бывшего президента республики Рауля Хаджимба.

«Задержанный накануне в Новом районе столицы Абхазии владелец арсенала» — это сотрудник охраны Хаджимба, пишут авторы канала.


# Политика
По материалам: eadaily.com

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