Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / Reuters

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшийся в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, был новым. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, аппарат, произведенный на Уральском приборостроительном заводе, был установлен в начале мая. Также он отметил, что возгорание началось с аппарата, который находился в реанимационном отделении больницы.

В настоящий момент рассматриваются версии короткого замыкания, перегрузки, неисправности и неправильной эксплуатации прибора.

Пожар вспыхнул утром 12 мая в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).