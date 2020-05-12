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Запущен специальный сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет

Запущен специальный сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет

На сайте Госуслуги появился специальный сервис для того, чтобы оформить единовременную выплату на детей с 3 до 16 лет. Связано это с высокой нагрузкой на сайты Пенсионного фонда и Госуслуг.

Теперь, чтобы подать заявление на пособие на детей, необходимо перейти по ссылке posobie16.gosuslugi.ru на специальный ресурс и внести все данные об одном из родителе, детях, номера свидетельств о рождении и номер счёта для перечисления денег, - сообщает РИА

Вчера, 11 мая, Владимир Путин сообщил о дополнительных шагах государства для поддержки семей с детьми в период пандемии. Выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до шестнадцати лет могут получить все граждане России.

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По материалам: u-f.ru

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