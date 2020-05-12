Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса

Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса

Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания в понедельник заявил, что правительству стоит предложить кредитные каникулы малому бизнесу.

Как сообщает пресс-служба президента, он поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро прийти в себя. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", – отметил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", – отметил Шмыгаль.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса
Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Конгресс США рассмотрит резолюцию «о нарушении прав человека» в России
Конгресс США рассмотрит резолюцию «о нарушении прав человека» в России
Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в России
Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в
Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать только его
Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

ПриватБанк объявил "кредитные каникулы"
Кабмин поможет деньгами временно уволенным украинцам и бизнесу: что об этом известно
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными